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01 июня 2017
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Главные новости Челябинской области
12:54  01 июня 2017 0

«Разум возобладал». Тещу бизнес-партнера Юревича без предъявления обвинения отпустили домой

Юревич. Челябинск, юревич михаил
Маргариту Бутакову допрашивали сотрудники окружного СКРФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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75-летняя Маргарита Бутакова — теща депутата Госдумы Вадима Белоусова — вернулась домой. Обвинение женщине не предъявлено, мера пресечения не избрана, сообщил «URA.RU» представляющий ее интересы адвокат Евгений Еремеев.

«Мы рады, что разум возобладал, ведь речь идет о пожилой женщине. Она гипертоник, для нее происходящее стало огромным стрессом», — прокомментировал юрист решение следователей 4-го Следственного управления СКР по УрФО, которые допрашивали Бутакову в Челябинске 31 мая до позднего вечера.

Также юрист опроверг сразу обе версии о поводах задержания Бутаковой: о неких откатах, которые она, как бухгалтер «Макфы», передавала Юревичу и о хищениях в «Гринфлайте». «На „Макфе“ Маргарита Бутакова работала задолго до того, как Юревич стал губернатором, а по делу „Гринфлайта“ проходит свидетелем», — пояснил юрист.

По его словам, вопросы пенсионерке задавали по делу, которое расследуется с 2014 года и фигурантом которого ныне является директор московского филиала ОАО «Макфа» Андрей Чуркин.

Топ-менеджер «Макфы» и помощник бизнес-партнера Юревича — ныне депутата Госдумы от Кировской области Белоусова, — был задержан 27 мая, а два дня спустя арестован и доставлен в Челябинск. Как пояснил СКР, он является фигурантом дела о 3,4 млрд рублей, якобы полученных Юревичем от южноуральских предпринимателей. По словам адвоката, обвинение подозреваемому до сих пор не предъявлено. Маргариту Бутакову задержали в Челябинске 31 мая.

Владимир Васин
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