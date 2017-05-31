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31 мая 2017
19:28  31 мая 2017 0

В Челябинске задержана теща депутата Госдумы — соратника экс-губернатора Юревича

Юревич подает документы на праймериз. Челябинск., юревич михаил
В уголовном деле Михаила Юревича появилась женщинаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону в среду, 1 мая, задержали 75-летнюю Маргариту Бутакову, тещу депутата Госдумы Вадима Белоусова, учредителя ряда коммерческих фирм в бизнес-структурах экс-губернатора Михаила Юревича. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в агрохолдинге «Макфа», но от комментариев воздержались.

На Маргариту Бутакову оформлено несколько фирм, связанных с «Макфой». В том числе ей принадлежит 20 процентов доли СК «Гринфлайт». С «Гринфлайтом» связаны два уголовных дела, связанных с хищением средств дольщиков строительной компании. В рамках расследования на все доли фирмы наложен арест. 30 мая Бутакова пыталась опротестовать арест, но суд ей отказал.

В конце 2016 года Маргарита Бутакова вышла из состава учредителей нескольких фирм. Так произошло с ООО «Ремжилзаказчик» и «Содействие», крупнейшими управляющими компаниями Челябинска, а также с рекламной фирмой «Азбука», ООО «Центроресурс» (ценные бумаги). Доли были записаны на ее дочь Ирину Белоусову, супругу Вадима Белоусова. «Это понятно, — пояснили „URA.Ru“ знакомые Вадима Белоусова. — Маргарите Бутаковой уже за 70 лет. Хочется покоя. А ее, учитывая интерес силовиков к структурам, будут все чаще вызывать, чтобы давать пояснения».

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27 мая задержали, а 29 мая взяли под арест в рамках расследования нового уголовного дела в отношении Юревича, директора московского филиала «Макфы»» Андрея Чуркина, который является депутатским помощником депутата Госдумы от Кировской области по спискам «Справедливой России» Вадима Белоусова. Чуркину инкриминируется посредничество в передаче взяток Михаилу Юревичу от предпринимателей.

Сумма взяток по новому, уже третьему уголовному делу Юревича, составляет 3,4 млрд рублей. Это, как сообщают источники в правоохранительных органах — «откаты» за «дорожную революцию» того периода, когда Юревич руководил областью.

Сам Михаил Юревич находится в Лондоне. Решением Свердловского областного суда он заочно арестован.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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