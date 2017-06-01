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Главные новости Югры
15:37  01 июня 2017 2

Создателя «Чиновник.ру» привезли в Ханты-Мансийск. Он зачитал перед судьей многочасовой монолог

Фото компьютера с эфиром передачи Шмонина Эдуарда. Сургут, шмонин эдуард, отв югра, чиновникру
Эдуард Шмонин останется под арестом минимум до 18 августаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело создателя "Чиновник.Ру"
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Ханты-Мансийский районный суд продлил меру пресечения создателю порталов «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра» Эдуарду Шмонину. Бизнесмен останется под арестом до 18 августа. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

Заседание началось в 10:00 и продлилось несколько часов. Обвиняемый, находясь в СИЗО Тюмени, подготовил длинный монолог, с которым выступил перед судьей.

Эдуарду Шмонину были предъявлены обвинения по статьям 242 УК РФ (распространение порнографии) и 128.1 УК РФ (клевета). Бизнесмен подозревается в вымогательстве в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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«Чиновник.ру» специализировался на публикации оскорблений в адрес представителей югорской элиты. События, происходившие в реальной жизни, получали на сайте оригинальную интерпретацию. По версии следствия, создатели незаконного бизнеса под прикрытием журналистики регулярно требовали деньги у героев статей, угрожая в случае отказа разместить в открытом доступе информацию, порочащую честь и достоинство человека.

Также была распространена продажа так называемых «блоков на негатив». «ОТВ-Югра», как считают люди в погонах, выполняло в данной схеме роль структуры для отмывания денег и не являлось самостоятельным полноценным ресурсом. На сегодняшний день оба сайта не работают.

Эльдар Булатов
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