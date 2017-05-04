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04 мая 2017
03 мая 2017
01:58  04 мая 2017 0

Жертвам «Чиновник.ру» говорили: «Дай 3 млн, и материала не будет»

Следователи вводят в уголовное дело против Шмонина новых героев. Они в Югре, и на свободе
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
Фото компьютера с эфиром передачи Шмонина Эдуарда. Сургут, шмонин эдуард, отв югра, чиновникру
Эдуард Шмонин построил бизнес на создании видимости журналистской работыФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело создателя "Чиновник.Ру"
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В югорской полиции официально подтвердили возбуждение нового уголовного дела, которое станет главным оружием следствия в судебном процессе над создателем портала «Чиновник.ру» Эдуардом Шмониным. По версии силовиков, организованная бизнесменом преступная группа могла вымогать у предпринимателя из Нефтеюганска крупную сумму, обещая взамен не публиковать оскорбительную информацию в его адрес. В составе сообщества помимо авторов публикаций действовали еще несколько человек, занимающие значимые посты. Некоторые из них в скором времени также могут оказаться на скамье подсудимых.

Факт возбуждения уголовного дела по признакам вымогательства, совершенного организованной группой, с целью получения имущества в особо крупном размере, агентству официально подтвердили в полиции. «3 мая, в отношении Эдуарда Шмонина и неустановленных на сегодняшний день лиц возбуждено уголовное дело, по пунктам „а“ и „б“, части 3 статьи 163 УК РФ „Вымогательство“. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Дело направлено на согласование в прокуратуру», — сообщила начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Форум "Евразия-2014". Лекция Антона Ольшанникова. Екатеринбург, ольшанников антон, журналист
Вставая в один ряд с журналистами, Шмонин поднимал свой статус
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«URA.RU» известны имена всех фигурантов дела, но агентство сознательно не разглашает их, так как опубликование этих сведений может повлиять на ход расследования.

По данным инсайдеров в правоохранительных органах Югры, главный потерпевший в прошлом являлся депутатом городской Думы Нефтеюганска и вел бракоразводный процесс со своей супругой. Представители сайта «Чиновник.ру» пришли к нему на встречу и предъявили якобы достоверные сведения о личной жизни предпринимателя, которые могли бы нанести удар по его репутации. Проблему было предложено решить в обмен на сумму в 3 млн рублей. Потерпевший отказался.

«Пришли, и говорят: тебя «заказали». Вот материал. Мы можем не печатать, но деньги придется вернуть.

К тому же авторам уже заплатили — на нас работают очень дорогие «журналисты». Так, что давай три миллиона, и материала не будет», — обрисовывает ситуацию источник агентства.

После отказа, по версии следствия, на сайте «Чиновник.ру» был опубликована статья, в которой потерпевшего оскорбляли и обвиняли в моральном уродстве. Анонимные авторы ссылались на якобы имеющиеся факты о тяжелом детстве предпринимателя, насилии в семье, и актах инцеста. За снятие публикации у депутата потребовали уже 5 млн рублей.

Первый форум прокуратурычасть 1Курган, прокуратура, погоны, генерал-лейтенант
Роль прокуратуры в деле Шмонина очень своеобразна
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Инсайдеры уверяют, что в вымогательстве помимо подозреваемого Эдуарда Шмонина также могли участвовать известные в Югре бизнесмены, представители традиционного российского криминалитета, профессиональные юристы. Именно они могут являться теми самыми «неустановленными лицами», которые фигурируют в деле. Ряд авторов портала также планируется привлечь к уголовной ответственности, как соучастников.

Представители Эдуарда Шмонина в разговоре с агентством заявили, что впервые слышат о возбуждении нового уголовного дела по особо тяжкой статье. «Мы об этом узнаем со страниц „URA.RU“. У вас больше информации, чем у нас. Такой вот вам комплимент», — говорит адвокат бизнесмена Амил Аббасов.

За ходом расследования наблюдают в региональной прокуратуре. Ключевое слово в деле «Чиновник.ру» по-прежнему остается за этой структурой, руководство которой через посредников имеет связи со Шмониным. Источники «URA.RU» внутри надзорного ведомства утверждают, что к работе полицейских регулярно возникают вопросы. Следователей просят опросить большее количество свидетелей, уточнить дополнительные детали по тому, или иному эпизоду. Связаться с официальным представителем прокуратуры Югры Ингой Снаткиной на момент подготовки материала не удалось. В адрес ведомства направлен информационный запрос.

Ранее Эдуарду Шмонину были предъявлены обвинения по статьям 242 УК РФ (распространение порнографии) и 128.1 УК РФ (клевета). Бизнесмен сейчас находится под стражей в тюменском СИЗО. В конце апреля «Чиновник.ру», а также другой, подконтрольный Шмонину интернет-ресурс «ОТВ-Югра», прекратили свою работу. Основная версия гласит, что у владельцев порталов закончились деньги для оплаты услуг администраторов.

По данным правоохранителей, после ареста Эдуарда Шмонина количество людей, заявляющих о себе, как о потерпевших от действий бизнесмена, резко возросло.

Все факты обращений проверяются. В деятельности сайтов в разное время принимали участие фигуранты из различных регионов страны. Оперативные группы полиции работают по данному направлению в Екатеринбурге, Туле и на Крымском полуострове, где находился хостинг «Чиновник.ру».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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