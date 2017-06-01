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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
15:53  01 июня 2017 0

Курганская генерирующая компания возобновляет подачу горячей воды раньше срока

Касли. Вода. Челябинск., кран, вода
Жители трех микрорайонов Заозерного получат горячую воду 1 июняФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четверг, 1 июня, в домах, расположенных в 1, 3 и 5 микрорайонах Кургана, будет возобновлено горячее водоснабжение. Это на три недели раньше даты, утвержденной в графике, сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании.

Горячая вода начнет поступать по адресам:

1 м-он: дом № 1,2,4,5,5/1,6,8,11,14,15,16,17,9,18, 31,32, детский сад №116, школа №20;

3 м-он: дом №1,2,3,5,6,7,8,9,26,27,29,29б, 31,34,34а, 35,37, детский сад №130, 133, 134, школа № 7;

5 м-он: дом №1,1а, 9,10,11,12, ул. Алексеева 4,4а, детский сад № 141.

Возобновление поставки горячей воды раньше утвержденного срока стало возможным в результате успешных гидравлических испытаний трубопроводов в этом районе. Что, в свою очередь, обусловлено масштабными и длительными ремонтными работами в прошлом году.

Подача горячей воды остальным потребителям будет производиться по мере готовности тепловых сетей и в соответствии с графиком, а также в зависимости от своевременной и слаженной работы УК и ТСЖ. Специалистам, обслуживающим дома, рекомендовано провести подготовку внутридомовых систем потребления коммунальных ресурсов.

Анна Бояркина
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