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01 июня 2017
16:37  01 июня 2017 0

Евгений Малкин устроил драку в финале Кубка Стэнли. ВИДЕО

Открытая лицензия 09.06.2015. Хоккей., шайба, хоккей, ifqf
Российский хоккеист Евгений Малкин в финале Кубка Стэнли получил удаление за дракуФото: Pixabay

Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подрался с игроком «Нэшвилл Предаторс» Пи Кей Суббаном во втором матче финала Кубка Стэнли, который прошел 1 июня на льду «Питтсбурга».

Драка произошла во время паузы при счете 4:1 в пользу «Пингвинз». В третьем периоде Малкин столкнулся с Маттиасом Экхольмом. Они начали пихать друг друга. Суббан, увидев это, подъехал и схватил российского хоккеиста. В ходе драки никто не пострадал. Конфликт завершился удалением обоих игроков.

Матч серии в итоге завершился победой «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:1. «Пингвины» одержали победу и в финале с результатом 2:0. Одну из шайб забил Евгений Малкин.

Артемий Кожевников
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