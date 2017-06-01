23:02 01 июня 2017 1

Администрация города объяснила выбор предложенных площадок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации Нижнего Тагила удивлены шуткам над списком площадок, которые мэрия согласовала для митинга «Требуем ответов», намеченного на 12 июня (проводится сторонниками Алексея Навального (ФБК)). В ответе мэрия уточнила, что все площадки в центре города в этот день будут заняты праздничными мероприятиями. Их проведут партии «Великое Отечество», «Курсом правды и единения» и «Национально-освободительное движение».

Ранее появились замечания на предложение провести митинг в деревне Усть-Утка, находящейся в 88 километрах от города на реке Чусовая. В уральской истории она известна как место, откуда уральцы направлялись в Москву на помощь ополчению Минина и Пожарского против польских интервентов. В Усть-Утке установлен памятник этому событию, к которому руководство области приезжает ежегодно 4 ноября.

Деревня Усть-Утка стоит на реке Чусовой, по которой любят сплавляться туристы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источник в администрации города утверждает, что в предложении был и второй вариант — возле памятника горнякам на руднике имени III Интернационала (расположен в северной части города). «На этой площадке постоянно проводит свои акции „Единая Россия“, — утверждает источник агентства. — Это хорошее место, лучшее из возможных». Место, которое просили оппозиционеры — площадь перед КДК «Современник» — занято другими заявителями.

Заявитель митинга Антон Ковязин убежден, что раньше него заявку подать никто не мог, поскольку 29 мая (в первый день подачи документов) он пришел в мэрию первым из посетителей, что подтверждается записью в журнале посещений на вахте в 8:29. Сама заявка принята в 8:34 утра (отметка об этом также имеется). Других претендентов на подачу заявок на митинги он в администрации не видел.

Руководитель тагильского НОДа Валерий Федякин в свою очередь заявил, что представитель движения Николай Костров подал уведомление о проведении 12 июня акции 29 мая ровно в 8.30.