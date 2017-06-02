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Главные новости Челябинской области
09:20  02 июня 2017 0

Московский ураган достигнет Челябинска к выходным

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., молния
Заморозки на Южном Урале за сутки сменит жара и шквалыФото: Pixabay

Московский ураган достигнет Челябинска уже к выходным. Резкое усиление ветра и грозы повышают вероятность возникновения ЧС на Южном Урале 2 июня, сообщили «URA.RU» в Челябинской городской службе спасения. Порывы будут достигать 23 метров в секунду.

Особенно ветер усилится во время гроз, которые будут сопровождаться градом. При этом ночные заморозки последних суток сменятся жарой: уже в пятницу днем в области и ее столице потеплеет до 30 градусов, такая же температура прогнозируется в субботу. В целом по региону в первый выходной будет чуть прохладнее — до 25 градусов, а к воскресенью жара спадет повсеместно до 18-20 градусов тепла.

По ночам столбик термометра будет колебаться у отметки 10-14 градусов.

Альбина Золотухина
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