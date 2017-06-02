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Главные новости Курганской области
09:03  02 июня 2017 0

В курганских автобусах теперь можно ездить без денег. В транспорте ввели безнал

Кондуктор. Архив. Челябинск., кондуктор
Платить пластиковыми картами всем оказалось удобнейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперимент с пластиковыми картами, которыми можно заплатить за проезд в автобусе, пришелся по душе жителям Кургана. Пока такая система действует лишь на двух маршрутах, но к концу года ее планируют ввести повсеместно.

Карточки введены на предприятии «Транссервис» на маршруте № 341 с середины апреля, пару дней назад система заработала и на маршруте № 31. Курганцы отмечают, что не нужно возиться с мелочью. Кроме того, поездки обходятся немного дешевле. Пока в обиход введены карты за 200 рублей — ими можно оплатить 10 поездок в автобусе. Если платить наличкой, цена поездки составит 22 рубля. Оценили нововведение и родители школьников — теперь нет опасности, что дети потеряют мелочь или потратят ее на сладости.

Представитель «Транссервиса» рассказал, что поначалу кондукторы в штыки восприняли новую систему, поскольку боялись, что не смогут в ней разобраться. Однако поработав пару дней, они также оценили удобство валидаторов.

Замдиректора областного департамента промышленности и транспорта Сергей Горбачев рассказывал в интервью «URA.RU», что с помощью конкурсной процедуры будет выбран единый оператор, который обеспечит работу безналичной оплаты в курганских автобусах. Такая система станет обязательным условием работы перевозчиков с 2018 года.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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