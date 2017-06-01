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01 июня 2017
20:56  01 июня 2017 1

Россиянам к 2030 году пообещали пенсию в два прожиточных минимума

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Показатели ее роста назвали социально оправданнымиФото: depositphotos.com © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, какой будет пенсия к 2030 году.

«В соответствии со стратегией развития пенсионной системы России, мы планируем до 2030 года достичь двух прожиточных минимумов», — заявил он на Петербургском экономическом форуме, пишет «Газета.Ru».

Зампредседателя правительства Ольга Голодец уже назвала социально оправданными и экономически приемлемыми показатели роста пенсий, установленные стратегией развития пенсионной системы РФ. По ее словам, в сегодняшних условиях ближайшая перспективная цифра — 16,4 тысячи рублей, передает «Федеральное агентство новостей». В дальнейшем показатель должен выйти на цифру в 2,5 прожиточных минимума.

Отметим, ранее опрошенные «URA.RU» эксперты заявили, что россияне могут отомстить на президентских выборах за нулевой рост пенсий. До этого был обнародован прогноз Минэкономразвития, обещающий нулевой рост пенсий в предстоящие два десятилетия.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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