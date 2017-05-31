Россияне могут отомстить на президентских выборах за нулевой рост пенсий

15:02 31 мая 2017 19

Прогноз Минэкономразвития не предполагает увеличения пенсий в ближайшие 20 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прогноз Минэкономразвития, обещающий нулевой рост пенсий в предстоящие два десятилетия, будет негативно воспринят электоратом в предвыборный год. Опрошенные «URA.RU» эксперты полагают, что именно по этой причине государство не захочет следовать озвученному сценарию.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых. Согласно прогнозу, в сравнении с 2016 годом, доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты — на 56,5%, экономика — на 78%, а пенсии — всего на 2,5%. По подсчетам МЭР, в случае успешной реализации реформ экономический рост достигнет 3,5 процента к 2026 году, после чего вновь замедлится.

Электорату явно не понравится прогноз чиновников, обещающий нулевой рост пенсий, уверены эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев пояснил «URA.RU», что экономический рост в 3,5%, который обещает МЭР, «почему-то никак не отражается на индексации пенсий». «Встает вполне законный вопрос — тогда для чего вообще нужен такой рост? Так и хочется сказать — тьфу на него!» — сказал Николаев.

По словам экономиста, речь идет о «странном прогнозе». «Получается, что экономического роста в стране мы достигаем за счет пенсионеров. Это ненормально. Думаю, в предвыборный год люди негативно воспримут такую новость, тем более что реальные доходы населения продолжают падать», — резюмировал собеседник агентства.

По словам директора исследовательского центра «Промышленность и общество» Игоря Рябова, как всегда, в предвыборный год либеральное крыло российской элиты анонсирует что-нибудь неприятное для электората.

«Это уже традиция. Либералы говорят, что горькая правда лучше, чем сладкие предвыборные обещания. Но всякий раз эти неприятные анонсы превращаются в элемент политической игры. Власть использует его в качестве страшилки, предлагая альтернативные решения. Например, повышая пенсии. Или публикуя майские указы президента. Это справедливо, потому что реальная экономика менее пугающа, нежели прогнозы либералов. Таким образом, мы имеем дело всего лишь с информационной кампанией накануне выборов», — заявил Рябов.

Обнародованный прогноз Минэкономразвития не стоит воспринимать слишком серьезно, поскольку он будет негативно воспринят электоратом, утверждает в беседе с «URA.RU» заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.

«Я очень сомневаюсь, что власть захочет опираться на программы, которые содержат столь непопулярные среди ядерного электората положения», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что «это не программа правительства и не программа президента». «Это прогноз министерства. Прогнозы могут меняться в зависимости от предлагаемых изменений в экономической политике. Все ждут того, какие конкретно предложения будут озвучены властью в этой сфере. Повышение пенсионного возраста — важная реформа, но она не приведет к экономическому росту. Нужно понять, какие условия правительство собирается создать для возобновления роста», — отметил Игнатов.

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов заявил «URA.RU», что, к сожалению, все более очевидно, что в своей социальной политике государство уделяет пенсионному обеспечению граждан все меньше и меньше внимания.

«Еще недавно индексация размера пенсий была и вовсе „заморожена“, затем повышение ее размера заменили выплатой единовременной компенсации в 5 тысяч рублей, и вот теперь в прогнозах на 20 лет заявляется смехотворная индексация на 2,5%. Одновременно Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, тесно связанный с Минэкономразвития России, открыто заявляет о том, что одна из целей Стратегии-2035 — сокращение численности пенсионеров почти на 4 млн человек. Таким образом, государство, по всей видимости, взяло курс на „латание бюджетных дыр“ за счет самых социально незащищенных слоев населения», — пояснил Иванов.

По мнению эксперта, отказ государства от выполнения своих пенсионных обязательств может спровоцировать серьезный социальный конфликт. «Конечно, это никак не повлияет на итоги выборов в 2018 году — Владимир Путин, с очень большой вероятностью, победит в них уже в первом туре. Однако такая пенсионная политика может отнять у него довольно существенное число голосов избирателей», — заключил эксперт.