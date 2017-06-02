03:29 02 июня 2017 0

Суд учел доводы следствия о том, что Захарченко может скрыться Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший полковник полиции Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, пробудет под арестом до 8 сентября 2017 года. Такое решение принял в четверг, 1 июня, Басманный суд Москвы, рассмотрев ходатайство следствия.

Таким образом, суд учел доводы следственных органов о том, что обвиняемый, будучи освобожденным из-под стражи, может скрыться, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по подозрению в «получение взятки в особо крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями» и «воспрепятствованию законной деятельности следователя». В ходе проведенного обыска в доме офицера были обнаружены наличные деньги в сумме, превышающей 8 миллиардов рублей.