Швейцария назвала свою позицию по поводу конфискации российских активов

Президент Карин Келлер-Зуттер напомнила, что Швейцария не состоит в ЕС Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press

Швейцарское правительство не участвует в обсуждениях ЕС о возможной конфискации замороженных активов в Европе российского ЦБ для выдачи Украине новых кредитов. Об этом заявила президент Карин Келлер-Зуттер на пресс-конференции.

«Как вы знаете, Швейцария не является членом Европейского союза, поэтому мы не участвуем в этих дискуссиях», — сказала она на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента ТАСС, как правительство конфедерации оценивает планы ЕС по изъятию замороженных в Европе российских активов для нового кредитования Киева.

Ранее Президент США Дональд Трамп рассказал, что не принимает участия в обсуждениях возможного изъятия Европой замороженных активов России. Об этом американский лидер сообщил журналистам 2 ноября 2025 года, аудиотрансляцию вела пресс-служба Белого дома.

