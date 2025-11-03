Швейцария назвала свою позицию по поводу конфискации российских активов
Президент Карин Келлер-Зуттер напомнила, что Швейцария не состоит в ЕС
Фото: Dts Nachrichtenagentur / Keystone Press Agency / Global Look Press
Швейцарское правительство не участвует в обсуждениях ЕС о возможной конфискации замороженных активов в Европе российского ЦБ для выдачи Украине новых кредитов. Об этом заявила президент Карин Келлер-Зуттер на пресс-конференции.
«Как вы знаете, Швейцария не является членом Европейского союза, поэтому мы не участвуем в этих дискуссиях», — сказала она на пресс-конференции в ответ на вопрос корреспондента ТАСС, как правительство конфедерации оценивает планы ЕС по изъятию замороженных в Европе российских активов для нового кредитования Киева.
Ранее Президент США Дональд Трамп рассказал, что не принимает участия в обсуждениях возможного изъятия Европой замороженных активов России. Об этом американский лидер сообщил журналистам 2 ноября 2025 года, аудиотрансляцию вела пресс-служба Белого дома.
Вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов обсуждается в Европейском союзе с весны 2024 года. ЕС рассматривает использование около 210 миллиардов евро российских резервов для выдачи кредитов Украине, однако страны-члены не достигли единого решения из-за разногласий. Против экспроприации выступают Бельгия, где через Euroclear депонировано до 95% активов, опасаясь финансовых последствий и ответных исков России, а также немецкие деловые круги, оценивающие потенциальные убытки для Германии в более чем 100 миллиардов евро.
