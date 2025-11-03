ВС РФ «Кинжалами» ударили по ВПК Украины: главное об СВО к вечеру 3 ноября

ВС РФ ударили по ВПК Украины и продвинулись в Димитрове Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Войска России провели масштабную ракетную операцию против объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Украины. В Минобороны сообщили, что в операции были задействованы высокоточные системы вооружений большой дальности наземного и воздушного базирования. В числе примененных средств поражения — гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Кроме того, в операции применялись ударные беспилотники.

Помимо этого, авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла прицельный авиаудар по временному пункту дислокации украинских военных в селе Родинское (ДНР). По данным разведки, были идентифицированы нежилые здания, которые выявлены для размещения личного состава 14-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины. Данный удар стал ответом на террористические атаки со стороны Киева по гражданским объектам на российской территории. Эти и другие главные новости с фронта спецоперации к 3 ноября — в материале URA.RU.

У Димитрова российские войска расширили зону контроля

В ведомстве сообщили о расширении зоны контроля группировки войск «Центр» в населенном пункте Димитров в ДНР. В результате операции освобождены 24 здания. Так, под контроль взяты объекты, расположенные в северной, восточной и юго-восточной частях города. Кроме того, продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с восточного направления.

Продолжение после рекламы

ВС РФ заняли новые позиции в Красноармейске

В Красноармейске штурмовые подразделения 2-й общевойсковой армии проникли на территорию жилой застройки микрорайона Пригородный, заняв там позиции. Сейчас на направлении продолжаются операции по ликвидации блокированных подразделений ВСУ в районе железнодорожного вокзала и промышленной зоны, расположенной за ж/д путями. Кроме того, ведется освобождение от украинских военнослужащих населенных пунктов Гнатовка и Рог на территории ДНР.

Сорваны попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ

Российские военные пресекли четыре попытки прорыва к окруженным подразделениям противника. Операции по деблокированию осуществлялись силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона территориальной обороны Украины», а также военнослужащими 32-й механизированной бригады ВСУ, действовавшими из района населенного пункта Гришино в ДНР. В результате отражения попыток прорыва противник потерял более чем 50 бойцов.

ВС РФ сбивают дроны с боеприпасами для окруженных у Купянска бойцов ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Запад» ведут активную борьбу с беспилотниками украинских войск, которые используются для снабжения боеприпасами и питанием блокированных в районе Купянска бойцов противника. В Минобороны сообщили, что силами постов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп было уничтожено 16 украинских дронов типа R18.

Армия России выбила противника с четырех позиций на левом берегу Оскола

В российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении четырех укрепленных позиций в промзоне Купянска. Это произошло в результате уличных боев на левобережье Оскола. Сейчас штурмовые подразделения 6-й армии продолжают операцию по ликвидации окруженной группировки ВСУ.

Помимо этого, были отражены две попытки прорыва кольца окружения, предпринятые частями 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады Нацгвардии Украины со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области. По данным Минобороны, в результате этого были уничтожены до 20 военных противника, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Из Суджи вывезли более 300 тел гражданских, погибших от рук армии Украины

В Главном военно-следственном управлении (ГВСУ) Следственного комитета России сообщили, что из Курской области были вывезены в морг тела свыше 300 мирных граждан, погибших в результате действий украинских военных. По завершении экспертных исследований тела передали родственникам. Кроме того, начиная с середины августа, проводились поисковые мероприятия, в результате которых были найдены останки 112 жителей Суджи. Их жестоко убили бойцы ВСУ.

После завершения эксгумации и эвакуации останков информация о них заносится в специальный реестр. В нем содержатся сведения о том, что тела были обнаружены, установлена личность погибших либо они продолжают числиться как неопознанные. После обнаружения останков поисковые бригады передают их в городской морг. В заключение представитель ведомства отметил, что в Курске, где работают эксперты ГВСУ, уже начаты процедуры по забору образцов ДНК и проводится идентификация погибших.

Продолжение после рекламы

ВС РФ зачищают участки к востоку от Красного Лимана и на юге Северска

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые подразделения приступили к зачистке восточных окрестностей Красного Лимана и южных районов Северска в ДНР. Это стало возможным после того, как в течение прошедшей недели ВС РФ удалось прорвать оборонительные линии противника на этом участке фронта.

По словам эксперта, за прошедшую неделю российские военнослужащие добились улучшения тактического положения и продвинулись вглубь обороны противника. В числе освобожденных населенных пунктов Марочко назвал село Садовое в Харьковской области. Помимо этого, ВС РФ осуществляли комбинированные, групповые и сосредоточенные удары по военной инфраструктуре на Украине, объектам двойного назначения, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

ВСУ превратили православный монастырь в укрепрайон в донецком селе

Насельница Свято-Николаевского Успенского женского монастыря монахиня Варвара сообщила, что украинские военные организовали укрепленный район на территории православной обители в селе Никольское (ДНР). Она подчеркнула, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, обитатели монастыря решили остаться в нем.

В Белгородской области при обстреле пострадали два мирных жителя

ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, что привело к ранениям двух мирных граждан. В оперштабе региона уточнили, что на отрезке автомобильной дороги Волоконовка — Шебекино был ранен водитель легкового автомобиля, ему оказали медпомощь. Также в городе Шебекино беспилотник атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. В Шебекинской центральной районной больнице врачи выявили у него минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.