ВС РФ «Кинжалами» ударили по ВПК Украины: главное об СВО к вечеру 3 ноября
ВС РФ ударили по ВПК Украины и продвинулись в Димитрове
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Войска России провели масштабную ракетную операцию против объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) на территории Украины. В Минобороны сообщили, что в операции были задействованы высокоточные системы вооружений большой дальности наземного и воздушного базирования. В числе примененных средств поражения — гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Кроме того, в операции применялись ударные беспилотники.
Помимо этого, авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла прицельный авиаудар по временному пункту дислокации украинских военных в селе Родинское (ДНР). По данным разведки, были идентифицированы нежилые здания, которые выявлены для размещения личного состава 14-й бригады специального назначения Нацгвардии Украины. Данный удар стал ответом на террористические атаки со стороны Киева по гражданским объектам на российской территории. Эти и другие главные новости с фронта спецоперации к 3 ноября — в материале URA.RU.
У Димитрова российские войска расширили зону контроля
В ведомстве сообщили о расширении зоны контроля группировки войск «Центр» в населенном пункте Димитров в ДНР. В результате операции освобождены 24 здания. Так, под контроль взяты объекты, расположенные в северной, восточной и юго-восточной частях города. Кроме того, продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с восточного направления.
ВС РФ заняли новые позиции в Красноармейске
В Красноармейске штурмовые подразделения 2-й общевойсковой армии проникли на территорию жилой застройки микрорайона Пригородный, заняв там позиции. Сейчас на направлении продолжаются операции по ликвидации блокированных подразделений ВСУ в районе железнодорожного вокзала и промышленной зоны, расположенной за ж/д путями. Кроме того, ведется освобождение от украинских военнослужащих населенных пунктов Гнатовка и Рог на территории ДНР.
Сорваны попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ
Российские военные пресекли четыре попытки прорыва к окруженным подразделениям противника. Операции по деблокированию осуществлялись силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона территориальной обороны Украины», а также военнослужащими 32-й механизированной бригады ВСУ, действовавшими из района населенного пункта Гришино в ДНР. В результате отражения попыток прорыва противник потерял более чем 50 бойцов.
ВС РФ сбивают дроны с боеприпасами для окруженных у Купянска бойцов ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Запад» ведут активную борьбу с беспилотниками украинских войск, которые используются для снабжения боеприпасами и питанием блокированных в районе Купянска бойцов противника. В Минобороны сообщили, что силами постов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп было уничтожено 16 украинских дронов типа R18.
Армия России выбила противника с четырех позиций на левом берегу Оскола
В российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении четырех укрепленных позиций в промзоне Купянска. Это произошло в результате уличных боев на левобережье Оскола. Сейчас штурмовые подразделения 6-й армии продолжают операцию по ликвидации окруженной группировки ВСУ.
Помимо этого, были отражены две попытки прорыва кольца окружения, предпринятые частями 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады Нацгвардии Украины со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области. По данным Минобороны, в результате этого были уничтожены до 20 военных противника, две боевые бронированные машины и два пикапа.
Из Суджи вывезли более 300 тел гражданских, погибших от рук армии Украины
В Главном военно-следственном управлении (ГВСУ) Следственного комитета России сообщили, что из Курской области были вывезены в морг тела свыше 300 мирных граждан, погибших в результате действий украинских военных. По завершении экспертных исследований тела передали родственникам. Кроме того, начиная с середины августа, проводились поисковые мероприятия, в результате которых были найдены останки 112 жителей Суджи. Их жестоко убили бойцы ВСУ.
После завершения эксгумации и эвакуации останков информация о них заносится в специальный реестр. В нем содержатся сведения о том, что тела были обнаружены, установлена личность погибших либо они продолжают числиться как неопознанные. После обнаружения останков поисковые бригады передают их в городской морг. В заключение представитель ведомства отметил, что в Курске, где работают эксперты ГВСУ, уже начаты процедуры по забору образцов ДНК и проводится идентификация погибших.
ВС РФ зачищают участки к востоку от Красного Лимана и на юге Северска
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые подразделения приступили к зачистке восточных окрестностей Красного Лимана и южных районов Северска в ДНР. Это стало возможным после того, как в течение прошедшей недели ВС РФ удалось прорвать оборонительные линии противника на этом участке фронта.
По словам эксперта, за прошедшую неделю российские военнослужащие добились улучшения тактического положения и продвинулись вглубь обороны противника. В числе освобожденных населенных пунктов Марочко назвал село Садовое в Харьковской области. Помимо этого, ВС РФ осуществляли комбинированные, групповые и сосредоточенные удары по военной инфраструктуре на Украине, объектам двойного назначения, а также по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.
ВСУ превратили православный монастырь в укрепрайон в донецком селе
Насельница Свято-Николаевского Успенского женского монастыря монахиня Варвара сообщила, что украинские военные организовали укрепленный район на территории православной обители в селе Никольское (ДНР). Она подчеркнула, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, обитатели монастыря решили остаться в нем.
В Белгородской области при обстреле пострадали два мирных жителя
ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, что привело к ранениям двух мирных граждан. В оперштабе региона уточнили, что на отрезке автомобильной дороги Волоконовка — Шебекино был ранен водитель легкового автомобиля, ему оказали медпомощь. Также в городе Шебекино беспилотник атаковал грузовой автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. В Шебекинской центральной районной больнице врачи выявили у него минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.
Кроме того, в городе дроны совершили атаки на два промышленных объекта. Вследствие детонации в складском и административном зданиях начался пожар, его ликвидировали. Также были зафиксированы повреждения кровли, остекления и производственного оборудования предприятий. В результате ударов дронов также были повреждены транспортные средства в населенных пунктах Березовка, Грузское и Казанка, а также на хуторе Кургашки. В селе Дорогощь Грайворонского городского округа на территории предприятия загорелся гараж, пожар оперативно потушили. Помимо прочего, в поселке Октябрьский Белгородского района в результате атаки БПЛА была повреждена кровля частного жилого дома.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.