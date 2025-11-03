Соседов рассказал, были ли среди участников «Суперстара» не довольные победой «Поющих гитар»

Сергей Соседов: все участники были довольны итогами конкурса Фото: пресс-служба НТВ

Победу «Поющих гитар» в шоу «ВИА Суперстар» уже который день активно обсуждают. Не все поклонники проекта согласны с решением жюри: мол, группы «Лесоповал» и «Динамит» заслуживали победы не меньше. Музыкальный критик Сергей Соседов, входящий в состав жюри «Суперстара», уверен: «Поющие гитары» победили абсолютно заслуженно. По мнению критика, равных этому коллективу на проекте в этом сезоне не было.

«Победа „Поющих гитар“ абсолютно заслуженна, — говорит Сергей. — Как я уже говорил, они с самого первого выпуска выделялись. Было понятно, что они будут высоко».

Все участники были довольны итогами конкурса, продолжает Сергей. «Недовольных не было. После финального выпуска у нас состоялась after-party, на которой присутствовали все участники нашего проекта. Все были довольны результатами, говорили друг другу хорошие слова, пили шампанское, не хотели расставаться, поскольку шоу всех подружило. Разошлись по домам под утро».

Соседов говорит, что нынешний сезон «Суперстара» оказался одним из самых сильных. Именно поэтому жюри было непросто расставлять участников по местам. Впрочем, Сергей считает, что он, Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Ирина Понаровская со своей задачей справились.

«Коллективы действительно очень сильные, — продолжает Соседов. — Именно поэтому второе место от первого отделили всего два очка. На самом деле это очень маленький разрыв. Я доволен нынешним сезоном, конечно».

Напомним, что в интервью URA.RU Соседов рассказывал, что изначально предложил Стасу Пьехе и Лере Кудрявцевой не перекладывать выбор победителя на ведущую проекта Наташу Королеву и самим определить, кто же из участников достоин победы. Соседов считает неправильным, когда победитель объявляется решением ведущей.

«Значит, жюри сработало плохо, — уверен Соседов. — Зачем же тогда оно нужно, если не может самостоятельно выбрать победителя? Стас и Лера со мной согласились. Никаких возражений по этому вопросу не было. Я рад, что в конечном итоге мы смогли расставить участников по местам.

Соседов не раскрывает, какие звезды будут соревноваться в следующем сезоне «Суперстара». Предполагается, что на экраны он выйдет, как и ранее, уже в начале следующего года.