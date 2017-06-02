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02 июня 2017
01 июня 2017
06:13  02 июня 2017 0

В России запретят снимать фильмы с курящими героями

Клипарт 18 сентября. Нижневартовск., дым, табак, курение, сигареты, курит, затяжка
В Минздраве считают, что государство должно быть последовательным в борьбе с курениемФото: Александр Елизаров © URA.RU

Кинофильмы, герои которых курят, могут в ближайшее время лишиться государственной поддержки. Соответствующая идея изложена в доработанной «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017—2022 годы и дальнейшую перспективу». Документ был доработан Минздравом РФ.

Как сообщает газета «Известия», ведомство отказалось от идеи увеличить курящим рабочий день (против этого выступило министерство труда), а также ужесточило требования к оформлению упаковки для табачных изделий — для стандартизированных пачек должны быть установлены одинаковые длина, высота, ширина и цвет. Информация, размещаемая на упаковке, также должна соответствовать единому стандарту. Ранее ведомство настаивало лишь на стандартизированной пачке без товарного знака.

С учетом замечаний и предложений заинтересованных ведомств будут введены ограничения на показ товарных знаков, используемых при производстве табачных изделий, а также запрещена господдержка художественных фильмом, в которых демонстрируются сами табачные изделия или процесс их потребления. В Минздраве считают, что государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий, а нейтрализовать демонстрацию курения в фильмах вполне реально.

Евгений Александров
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