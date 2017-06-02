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02 июня 2017
12:51  02 июня 2017 0

8 детей пострадали при столкновении двух автобусов под Москвой

Общественный транспорт Екатеринбурга, маршрутка, микроавтобус, общественный транспорт, дети
Пострадавшие госпитализированыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В результате столкновения двух автобусов в Коломенском районе Московской области пострадали восемь детей и пять взрослых, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По его словам, на 105-м километре автодороги М-5 столкнулись автобусы Scania и MAN. В первом находилось 11 пассажиров, во втором — 38. В аварии пострадали 13 человек, из них восемь детей, которые ехали в автобусе Scania

Пострадавшие доставлены в больницу, причины ДТП устанавливаются.

По данным «Газеты.Ru», автобус с детьми направлялся в Москву.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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