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02 июня 2017
12:58  02 июня 2017 0

Медведев снял ограничения на поставку продуктов из Турции. Россиян вновь порадуют импортная клубника и виноград

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Некоторые турецкие продукты вновь появятся на полках российских магазиновФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев снял ограничение на поставку некоторых продуктов из Турции, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее постановление.

Из перечня запрещенных продуктов исключены субпродукты домашних кур и индеек, замороженные части тушек, свежие и охлажденные корнишоны и огурцы, яблоки, груши, земляника, клубника и виноград.

Постановление о запрете, как напоминает издание, было утверждено 30 ноября 2015 года, а сами ограничения начали действовать с 1 января 2016-го.

Сергей Демин
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