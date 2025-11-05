Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Певица Мэйби Бэйби попала в базу украинского «Миротворца»

06 ноября 2025 в 01:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Виктория Лысюк отправила гуманитарную помощь российской армии

Виктория Лысюк отправила гуманитарную помощь российской армии

Фото: telegram-канал певицы

Скандально известный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу российскую исполнительницу Викторию Лысюк, выступающую под псевдонимом Мэйби Бэйби в среду, 5 ноября. Причиной внесения стала отправка певицей гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, следует из данных сайта.

«В качестве повода приводится информация о том, что Лысюк в День народного единства отправила гуманитарную помощь в зону СВО», — сообщает РИА Новости. Сайт «Миротворец» регулярно становится объектом критики за публикацию персональных данных журналистов, граждан России и других стран.

Сайт «Миротворец» с 2014 года регулярно публикует персональные данные лиц, подозреваемых в поддержке России, включая политиков, деятелей культуры и журналистов. Внесение в базу часто связано с посещением Крыма или Донбасса, отправкой гуманитарной помощи в зону конфликта или публичными заявлениями, расходящимися с позицией украинских властей. Российские официальные лица неоднократно критиковали деятельность ресурса, называя публикацию личных данных нарушением прав человека.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал