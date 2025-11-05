Певица Мэйби Бэйби попала в базу украинского «Миротворца»
Виктория Лысюк отправила гуманитарную помощь российской армии
Фото: telegram-канал певицы
Скандально известный украинский сайт «Миротворец» добавил в свою базу российскую исполнительницу Викторию Лысюк, выступающую под псевдонимом Мэйби Бэйби в среду, 5 ноября. Причиной внесения стала отправка певицей гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, следует из данных сайта.
«В качестве повода приводится информация о том, что Лысюк в День народного единства отправила гуманитарную помощь в зону СВО», — сообщает РИА Новости. Сайт «Миротворец» регулярно становится объектом критики за публикацию персональных данных журналистов, граждан России и других стран.
Сайт «Миротворец» с 2014 года регулярно публикует персональные данные лиц, подозреваемых в поддержке России, включая политиков, деятелей культуры и журналистов. Внесение в базу часто связано с посещением Крыма или Донбасса, отправкой гуманитарной помощи в зону конфликта или публичными заявлениями, расходящимися с позицией украинских властей. Российские официальные лица неоднократно критиковали деятельность ресурса, называя публикацию личных данных нарушением прав человека.
