ЕС введет новые ограничения на шенгенские визы для граждан России

ЕС ужесточает визовые правила для россиян Фото: Роман Наумов © URA.RU

Евросоюз готовится ввести новые ограничения на выдачу шенгенских виз для россиян, фактически прекратив выдачу многократных виз в большинстве случаев. Вместо этого граждане России будут получать в основном однократные визы с исключениями по гуманитарным соображениям или для лиц с гражданством ЕС. Об этом сообщает американское издание со ссылкой на европейских чиновников.

«ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону. Этот шаг будет означать, что россияне, как правило, будут получать только визы на однократный въезд, за некоторыми исключениями по гуманитарным соображениям, или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС. Ожидается, что новые, более строгие правила... будут официально приняты и внедрены на этой неделе», — пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников.

Издание отмечает, что Еврокомиссия не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов, но может усложнить процесс получения виз. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением Запада, которое продолжается уже несколько лет.

