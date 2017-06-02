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02 июня 2017
13:15  02 июня 2017 0

Голикова обвинила в неудачах реформ уходящее правительство

XVI Съезд Единой России, первый день. Москва, голикова татьяна
Голикова призвала не ждать политического сигнала для проведения реформФото: Владимир Андреев © URA.RU

Причинами неудач принятых в прошлом реформ является их непросчитанность и согласование с уходящим правительством. Такое мнение высказала глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Газета.Ru».

По ее словам, «реформы должны носить целостный характер». Стараясь привязать реформы к какому-либо политическому циклу, палата согласовывает предложения с действующим кабинетом министров, который рано или поздно уходит. Поэтому «большинства предложений, которые находятся в ранее разработанных структурных реформах, не происходит».

Все реформы, по мнению Голиковой, должны быть просчитаны и увязаны между собой, а для их проведения не нужно ждать «политического сигнала» сверху.

Сергей Демин
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