{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Курганской области
15:16  02 июня 2017 3

Даже конопля не выросла. Курганцы возмущены бедностью внешнего вида столицы области. ФОТО

Жалобы горожан на озеленение города и размещение православной выставки. Курган, конопля, озеленение города, цветы, газоны
В этом году урожай конопли оказался не таким богатымФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана недовольны внешним видом областного центра. Отсутствие цветов на улицах столицы региона становится главной темой обсуждения в соцсетях.

Жители сравнивают ситуацию в Кургане и в соседних регионах. «В Тюмени на газонах вовсю цветут тюльпаны, а у нас голая земля», — сравнивают горожане. Курганцы обратились и в «URA.RU», попросив разобраться, почему в городе не принято высаживать весенние первоцветы.

Руководитель пресс-службы мэрии города Елена Бессонова пояснила, что вся проблема в цене вопроса. «Тюльпаны цветут пару недель, после этого их нужно заменять на какие-то другие растения, это слишком затратно», — рассказала она. В Кургане на клумбах высаживают в основном петунии, которые цветут почти все лето. Однако эти растения боятся заморозков, поэтому они появляются на улицах после наступления тепла.

В Год экологии в Кургане планируется высадить 325 тысяч цветов — по одному на каждого жителя города, сообщили в пресс-службе мэрии. Ростки цветков уже появились на Аллее Славы, а вот на клумбе у правительства области можно увидеть лишь одинокие одуванчики.

В прошлом году, как сообщало «URA.RU», разгорелся скандал, когда жители Кургана обнаружили на клумбе у правительства целые заросли дикой конопли.

1/5
Жители сами высаживают во дворах весенние первоцветы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров