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02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
14:32  02 июня 2017 0

Пермский пранкер получил реальный срок за розыгрыш судьи

Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
Пранкеру назначили довольно любопытное наказание – 3 года, 11 месяцев и 17 дней колонии общего режимаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сергей Давыдов, известный тем, что звонил пермским чиновникам с провокационными вопросами и записывал разговоры, получил почти четыре года колонии. Также пранкер заплатит крупный штраф.

Давыдов и его знакомый, личность которого не смогли установить правоохранители, с 2014 по 2016 год звонили чиновникам и судьям. Однажды Давыдов позвонил начальнику районного отдела образования и представился замом мэра Перми. Пранкер попросил помочь получить путевки в детский сад. Мужчина записал разговор и выложил в Сеть.

В комментариях к посту он привел «содержащие заведомо ложные и позорящие репутацию чиновника сведения», сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. За то, чтобы вся информация была удалена, Давыдов потребовал от муниципального служащего 100 тысяч рублей. Аналогичная история произошла с одним из судей. Телефонный хулиган позвонил ему и попросил удовлетворить одну из жалоб.

Давыдова признали виновным сразу по трем статьям — это вымогательство, клевета и воспрепятствование осуществлению правосудия. Пранкеру назначили наказание — три года, 11 месяцев и 17 дней колонии общего режима. Кроме того, его лишили водительских прав на два года, 10 месяцев 12 дней. В пользу одного из потерпевших мужчина должен заплатить 100 тысяч рублей. Кому именно достанутся деньги, чиновнику мэрии или судье, неизвестно.

Анна Белкина
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