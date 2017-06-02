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Главные новости Тюменской области
15:32  02 июня 2017 1

Тюменские власти нашли, где взять деньги на выплаты пострадавшим от паводка

Деньги, пять тысяч, зарплата, деньги, рубли
Заявку на деньги резервного фонда тюменские власти уже подалиФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Наводнение в Ишиме
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Власти Тюменской области направили заявку на получение около 600 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Такое заявление сделал глава региона Владимир Якушев на Петербургском международном экономическом форуме. Деньги пойдут на выплаты пострадавшим от паводка и восстановление инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

«Документы подали на сумму около 600 млн рублей, дальше правительство будет принимать решение. Вода еще полностью не ушла, районы затоплены, необходимый пакет документ в правительство внесен. Предполагается, что средства пойдут людям на возмещение ущерба от паводка, тем, кто потерял имущество, у кого полностью затоплены дома, на инфраструктуру и содержание людей в пунктах временного размещения», — пояснил Владимир Якушев.

В этом году в зону подтопления в регионе попали Ишимский, Абатский, Викуловский и Вагайский районы. Сейчас в муниципалитетах ведутся аварийно-восстановительные работы. По данным регионального управления МЧС, на территории города Ишима уровень реки составляет 828 см. Остаются подтопленными 1686 садоводческих участков, а в районе более 20 жилых домов. Уровень реки в Абатском районе составляет 1070 см. Здесь остаются подтопленными 270 садоводческих хозяйств.

Владимир Балтунов
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