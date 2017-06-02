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02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Югры
16:27  02 июня 2017 0

В Югре скинхед отправился в колонию за картинки и ролики в соцсетях

Наручники, наручники, арест, заключение
Осужденный пропагандировал фашистские и экстремистские лозунгиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Нижневартовска получил три года колонии за посты в социальных сетях. Об этом «URA.RU» 2 июня в пятницу сообщил заместитель руководителя следственного отдел по Нижневартовску Ренат Шаяхметов.

По словам собеседника, осужденный пропагандировал в соцсетях фашистские и экстремистские лозунги, выставлял свастику и другие запрещенные фотографии и видеоролики. Также, преступник призывал к насилию над лицами других национальностей, разжигая межнациональную вражду.

«Осужденный не только вел экстремистскую деятельность в интернете, но и являлся скинхедом в реальной жизни», — сообщил Ренат Шаяхметов.

В ХМАОэто не первый случай уголовного преследования за незаконную деятельность в интернете. С января по май 2017 года было вынесено два судебных решения по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Оба преступника размещали экстремистские материалы в интернете. Один получил наказание в виде лишения свободы условно, а второй отделался штрафом.

Игорь Волосин
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