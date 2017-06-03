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03 июня 2017
02 июня 2017
02:55  03 июня 2017 0

МЧС напугало россиян сообщением о похолодании до -20 градусов

Клипарт. Ханты-Мансийск., зима, иней, заморозки
В предупреждении ведомства указывалось, что в Подмосковье среди лета ударит зимний морозФото: Александр Елизаров © URA.RU

В результате технического сбоя, который произошел в пятницу, 2 июня, жители Московской области начали получать sms-рассылку от МЧС с предупреждением о резком похолодании. Как сообщало ведомство, столбики термометров должны были опуститься до отметки в -20 градусов С.

«МЧС России: в ночные и утренние часы 3 и 4 июня местами на территории Московской области ожидаются заморозки в воздухе до -20С. Тел. доверия 8(498)-505−41−70, тел. службы спасения 01, моб. 101», — приводит точный текст сообщения телеканал 360.

Получившие предупреждения граждане тут же начали выкладывать скриншоты сообщений в социальных сетях с соответствующими комментариями.

В ГУ МЧС по Московской области заявляют, что случившееся — технический сбой, однако на сайте ведомства сообщение точь-в-точь дублировало sms-рассылку:

Скорее всего, ошибка закралась при наборе текста сообщения: ранее синоптики предупреждали о заморозках всего лишь до -2 градусов С. На каком этапе был вписан лишний ноль, сказать сложно.

Евгений Александров
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