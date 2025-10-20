Сийярто: Венгрия не допустит принятия плана ЕС по отказу от российского газа
Сийярто выступил с принципиальной позицией по вопросу поставки российского газа
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Венгрия намерена заблокировать принятие плана Европейской комиссии, предусматривающего полный отказ от российского газа с 2027 года. Будапешт использует все доступные политические и юридические инструменты для защиты национальных интересов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
«Мы защитим энергетическую безопасность Венгрии и сохраним результаты снижения тарифов на коммунальные услуги. Мы не позволим Брюсселю навязать венгерскому народу варварское повышение цен. Не позволим, чтобы пришлось платить за коммунальные услуги во много раз больше, чем сейчас, из-за Украины», — процитировал слова министра телеканал М1.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что страна не может отказаться от российских энергоресурсов из-за географического положения и зависимости от трубопроводов. Европейская комиссия планирует прекратить импорт российского СПГ к концу 2026 года, при этом Будапешт уже заключил долгосрочный контракт с французской компанией Engie на поставку газа с 2028 по 2038 год.
