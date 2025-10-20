Командующий ВСУ полуголый станцевал под русскую песню и снял это на видео
Манько танцевал с голым торсом
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько опубликовал видео, на котором танцует с обнаженным торсом под песню российской группы «Пневмослон» под названием «*** дал». Видео появилось Instagram-аккаунте Манько (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).
На видео Манько использовал композицию российской группы, несмотря на действующие на Украине ограничения на русскоязычные культурные продукты. Кроме того, отмечается, что командующий публиковал в TikTok еще одно видео. В нем украинский военный с помощью анимации пытался определить, кем бы он был из персонажей российского сериала «Слово пацана».
В 2025 году обсуждается введение санкций против мультсериала «Маша и Медведь». Депутат Верховной рады Украины Ярослав Юрчишин предложил ограничить доступ к мультику, а соответствующее обращение уже направлено в Национальную полицию Украины.
