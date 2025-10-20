Доктор Мясников назвал главное правило для здоровья кишечника
Самолечение может погубить здоровье
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Без назначения врача нельзя принимать антибиотики. Они могут навредить кишечнику. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.
«Первое правило здорового кишечника — не принимайте зря антибиотики», — пояснил врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он добавил, что антибиотики могут нарушить микробиом кишечника.
Ранее врач-эндоскопист Филатовской клиники Юрий Черемных рассказал, что рак кишечника перестал быть болезнью пожилых — сегодня он все чаще поражает людей до 50 лет. С 1990-х годов количество выявленных случаев заболеванияв США, Европе и России увеличилось почти в два раза.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.