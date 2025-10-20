Логотип РИА URA.RU
Доктор Мясников назвал главное правило для здоровья кишечника

20 октября 2025 в 23:22
Самолечение может погубить здоровье

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Без назначения врача нельзя принимать антибиотики. Они могут навредить кишечнику. Об этом рассказал доктор Александр Мясников.

«Первое правило здорового кишечника — не принимайте зря антибиотики», — пояснил врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он добавил, что антибиотики могут нарушить микробиом кишечника.

Ранее врач-эндоскопист Филатовской клиники Юрий Черемных рассказал, что рак кишечника перестал быть болезнью пожилых — сегодня он все чаще поражает людей до 50 лет. С 1990-х годов количество выявленных случаев заболеванияв США, Европе и России увеличилось почти в два раза.

