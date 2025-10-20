Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Пользователи массово жалуются на сбой в работе Telegram

20 октября 2025 в 23:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пользователи жалуются на сбои в работе Telegram

Пользователи жалуются на сбои в работе Telegram

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пользователи мессенджера Telegram массово столкнулись с проблемами в работе приложения. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.

Согласно данным портала, за последний час поступило 1526 жалоб на перебои, за сутки — 1758. Пользователи сообщают о невозможности открыть приложение и загрузить сообщения. Сбой мобильного приложения отмечают 37% пользователей, еще 28% жалуются на проблемы с сайтом, 28% — на отсутствие оповещений, 2% — на общий сбой работы Telegram.

Ранее сообщалось о сбое крупной облачной платформы Amazon Web Services (AWS), который привел к нарушениям в работе популярных сервисов по всему миру. Неполадки затронули такие популярные сервисы, как Snapchat, Zoom, Roblox, Fortnite, Verizon, Coinbase, Signal, McDonald's и Disney.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал