Спевшей песни иноагентов в Петербурге начали грозить два суда
Студентка исполняла песни иноагентов
Фото: Виталий Страхов © URA.RU
Уличную певицу Диану Логинову из Санкт-Петербурга ждут два суда по делу о дискредитации Вооруженных сил России за исполнение песен иностранных агентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.
«Полиция Санкт-Петербурга составила второй административный протокол на студентку Диану Логинову за дискредитацию Вооруженных сил России. Как сообщает пресс-служба городских судов, первое дело связано с исполнением песни „Ты солдат“ Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) на Сенной площади 26 сентября, второе — с исполнением композиции „Светлая полоса“ Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) на улице Восстания 11 октября. Оба материала направлены в районные суды города для рассмотрения», — рассказали в пресс-службе. Ее цитирует ТАСС.
Ранее, 16 октября, Дзержинский суд арестовал Логинову на 13 суток за организацию несогласованного выступления, создавшего помехи движению пешеходов. Одновременно были арестованы два музыканта, аккомпанировавших ей.
Поводом для внимания правоохранителей стали видеозаписи выступлений, распространившиеся в интернете. Отмечается, что исполнявшиеся песни были созданы иностранными агентами, которые ранее высказывались против проведения специальной военной операции и в поддержку Украины.
