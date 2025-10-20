Спевшей песни иноагентов в Петербурге начали грозить два суда

Студентка исполняла песни иноагентов Фото: Виталий Страхов © URA.RU

Уличную певицу Диану Логинову из Санкт-Петербурга ждут два суда по делу о дискредитации Вооруженных сил России за исполнение песен иностранных агентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

«Полиция Санкт-Петербурга составила второй административный протокол на студентку Диану Логинову за дискредитацию Вооруженных сил России. Как сообщает пресс-служба городских судов, первое дело связано с исполнением песни „Ты солдат“ Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) на Сенной площади 26 сентября, второе — с исполнением композиции „Светлая полоса“ Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) на улице Восстания 11 октября. Оба материала направлены в районные суды города для рассмотрения», — рассказали в пресс-службе. Ее цитирует ТАСС.

Ранее, 16 октября, Дзержинский суд арестовал Логинову на 13 суток за организацию несогласованного выступления, создавшего помехи движению пешеходов. Одновременно были арестованы два музыканта, аккомпанировавших ей.

Продолжение после рекламы