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03 июня 2017
02 июня 2017
09:28  03 июня 2017 1

Первый оптимистичный прогноз Кудрина. Уровень жизни россиян скоро повысится

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, кудрин алексей
Алексей Кудрин пообещал россиянам повышение уровня жизниФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россиян в этом году ожидает повышение уровня жизни в пределах 2-3%. Такой прогноз дал экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Кудрин рассказал, что повышение уровня жизни жителей России произойдет уже к концу 2017 года. «Будет небольшим, в пределах 2—3 процентов», — цитирует заявление Кудрина портал «Русская планета».

Экс-министр финансов также отметил, что в экономике необходимо обеспечить более высокие темпы роста, поскольку в первом квартале наблюдалось снижение уровня жизни в стране.

Ранее во время опроса россиян исследовательский холдинг «Ромир» отмечал, что средний ежемесячный доход россиян должен составлять 83,6 тысяч рублей. Сейчас средний заработок не дотягивает до этого уровня. Большинство соотечественников получают зарплату в размере 35 тысяч рублей.

Нина Калинина
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