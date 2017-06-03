10:14 03 июня 2017 0

Труп мужчины нашли наполовину съеденным ФОТО: "Интересный Екатеринбург"

Собака загрызла жителя Свердловской области. Его тело, которое было наполовину съедено, нашли в квартире. Об этом сообщает портал TagilCity.ru со ссылкой на «Интересный Екатеринбург».

По словам соседей, мужчина издевался над своим псом, держал его в ванной и не кормил. Вероятно, уралец не уследил за животным, и подвергся нападению.

Дальнейшая судьба собаки неизвестна, отмечает издание.