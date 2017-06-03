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03 июня 2017
12:20  03 июня 2017 4

В Роструде назвали самую необходимую для страны профессию

Артемовский машиностроительный завод
Предприятиям нужны профессиональные кадрыФото: Анна Майорова © URA.RU

Росстуд надеется на увеличение количества выпускников, которые будут трудиться на производстве. Об этом заявил глава ведомства Всеволод Вуколов.

По словам Вуколова, многие предприятия сталкиваются с острой нехваткой профессиональных кадров. «Они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока», — приводит слова главы Роструда «Газета.Ru».

Всеволод Вуколов порекомендовал вузам сделать упор на специалистов именно производственной сферы.

Между тем, как сообщил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, конкурс в вузы на IT-специальности в этом году будут очень высоки. Так в МГУ на одно место будет претендовать 7 абитуриентов, сообщает ТАСС.

Нина Калинина
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