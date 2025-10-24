На Западе испугались потерь после введения новых санкция против РФ

США ввели санкции против РФ, ограничения коснулись дочерних структур «Роснефти» и организаций «Лукойла» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Санкции США против нефтяных компаний России могут привести к росту мировых цен на нефть и обернуться негативными последствиями для самого Вашингтона. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителей инвестиционных компаний и независимых экспертов отрасли после публикации нового пакета ограничений Минфина США. В минувшую среду в санкционный список попали «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерних структуры.

«Если цена (на нефть. — прим. URA.RU) значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники», — заявил FT управляющий партнер инвестиционной компании TWG Global Амос Хохштейн. Он подчеркнул, что оказавшись под давлением нефтецен, администрация Белого дома должна будет сдерживать рост стоимости топлива, так как это критически важный фактор успеха антиинфляционной политики президента Дональда Трампа.

Эксперт нефтяной индустрии Скотт Шеффилд также полагает, что Вашингтон осознанно ограничился санкциями и отказался от эскалации ситуации вокруг урегулирования украинского конфликта, решив не поставлять на Украину ракеты Tomahawk. Он считает, что выбранная США стратегия может оказаться менее рискованной, однако не избавляет от экономических последствий, если нефтяной рынок отреагирует на ограничения существенным ростом цен.

