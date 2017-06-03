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03 июня 2017
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31 мая 2017
16:39  03 июня 2017 0

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение. «Будьте осторожны или оставайтесь дома»

Ветер-вандал Курган, ветер
Порывы ветра будут достигать 25 место в секундуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шквалистый ветер, грозы и град угрожают жителям Прикамья 3 и 4 июня, сообщили «URA.RU» в МЧС России. Спасатели рекомендуют пермякам по возможности не выходить из дома в непогоду.

По данным пермского гидрометоцентра 4 июня 2017 года на территории края ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, передает Properm.ru. «Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим», — рекомендуют в МЧС.

Ветер, скорость которого достигает 20 метров в секунду, считается «очень крепким». Более сильные порывы являются поводом для объявления штормового предупреждения. Знаменитый ураган, унесший жизни 16 москвичей, достигал скорости 27-28 метров в секунду.

Семен Гринберг
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