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03 июня 2017
Главные новости Москвы
17:49  03 июня 2017 0

Будет новый скандал? Канделаки назвала Sports.ru пиратами: «Мы недозарабатываем из-за них»

ПМЭФ-2014. Лица. Санкт-Петербург, канделаки тина
Ранее „Матч ТВ“ угрожал наказать екатеринбургский кинотеатр за пиратствоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки на панельной сессии ПМЭФ прокомментировала конфликт с порталом Sports.ru из-за трансляции двух матчей Футбольной национальной лиги. Известная журналистка назвала «Спортс.ру» пиратами.

«Мы — единственный телеканал в России, который огромные деньги вкладывает в покупку прав, и должны быть единственными, кто зарабатывает на этом контенте. Поэтому мы будем бороться с пиратами. Мы недозарабатываем из-за них», — отметила Канделаки, передает «Федеральное агентство новостей».

Журналисты ранее спрашивали Канделаки по поводу иска к Sports.ru, но ведущая отказалась от общения с прессой. Представители СМИ рассчитывали получить ответы от Тины на сессии форума, которую она модерировала и не прогадали.

Ранее «URA.RU» писало о том, как телеканал «Матч ТВ» угрожал наказать екатеринбургский кинотеатр за пиратство.

Семен Гринберг
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