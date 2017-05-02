13:57 02 мая 2017 0

К середине дня "Салют" продал больше половины билетов на трансляцию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Федеральный телеканал «Матч ТВ» (генпродюссер — Тина Канделаки) может подать в суд на екатеринбургский кинотеатр «Салют» из-за трансляции футбольного финала Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом». Как стало известно «URA.RU», муниципальная площадка активно продает билеты в кинозал на показ матча, не имея на это разрешения телеканала.

Вечером 2 мая футбольный клуб «Урал» впервые в своей истории сыграет в финале Кубка России против московского «Локомотива» в Сочи. Свердловским болельщикам, которые не попали в черноморский город, предложили посмотреть важный матч на большом экране кинотеатра «Салют». Здесь продают билеты на «футбольную вечеринку» по 250 рублей. На момент публикации новости было реализовано почти две трети мест.

Источник на телеканале «Матч ТВ» сообщил «URA.RU», что «Салют» организует трансляцию незаконно. Администрация «Матча» может предъявить претензии кинотеатру и даже довести дело до суда.

«„Салют“ не выходил на нас с предложением о покупке прав на трансляцию. Кроме „Матча“ они могли их получить у агентства Telesport, которое тоже является правообладателем. Но даже в таком случае кинотеатр должен был получить от нас разрешительное письмо. Ничего такого не было. В случае, если все будет организовано, ты мы можем в правовом поле предъявить претензии, которые могут вылиться в судебное разбирательство. На самом деле, запросить у нас права не сложно, мы часто передаем их не за деньги, а в обмен, например, на рекламные возможности», — сказал собеседник агентства.

Оперативно получить комментарий у директора «Салюта» Сергея Федякова журналисту агентства не удалось — его телефон недоступен.

Корреспондент обратился за официальными комментариями с письменными запросами в «Матч ТВ» и Telesport, но ответа пока не получил.

Ранее «Матч ТВ» обвинил один из самых популярных российских спортивных сайтов Sports.ru в том, что он использует пиратский контент, взятый с телеканалов холдинга «Матч». 19 апреля стало известно, что Роскомнадзор не будет блокировать портал.