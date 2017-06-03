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03 июня 2017
02 июня 2017
Главные новости Свердловской области
18:36  03 июня 2017 1

Шторм добрался до Екатеринбурга. Очевидцы сообщают о первых разрушениях. ФОТО

Упавшее дерево перегородило улицу ЕльцинаФото: Андрей Гущин "Вконтакте"

В Екатеринбурге порывами ветра валит деревья. В соцсетях появляются записи о первых разрушениях.

МЧС предупреждало об опасных порывах ветра в Екатеринбурге в ночь с 31 мая на 1 июня, но стихия разбушевалась сегодня, 3 июня,. Пользователь социальной сети «Вконтакте» Андрей Гущин опубликовал первые фотографии последствий сильного ветра.

Фото: Андрей Гущин «Вконтакте»

— По Ельцина в сторону площади не проехать, — подписал фото екатеринбуржец.

В разговоре с «URA.RU» Андрей отметил, что возле Ельцин-центра ветер выдрал из земли несколько молодых, недавно посаженных деревьев и сообщил, что у башни «Исеть» сорвало ветром конструкцию из ДСП.

На Декабристов-8 Марта тоже поработал ветер
соцсети

Еще один пользователь сообщества «Типичный Екатеринбург» соцсети «ВКонтакте» пишет об упавших деревьях на улице Декабристов: «Перекресток улиц Декабристов и 8 марта; последствие шквалистого ветра, будьте осторожны!»

Ветер с корнем выдрал вековую липу
Дмитрий Шишкин

«Только-что, с балкона своего дома я наблюдал картину, как один сильный порыв ветра с корнем вырвал и повалил вековую липу», — делится пользователь Facebook Дмитрий Шишкин.

Семен Гринберг
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