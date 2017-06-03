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03 июня 2017
Главные новости Москвы
21:45  03 июня 2017 8

Ученые выяснили: Земля отдаляется от Солнца

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., наука, планета земля
За восемь лет Земля отдалилась от Солнца на 15 сантиметровФото: Pixabay

Ученые выяснили, что Земля ежегодно отдаляется от Солнца. За последние восемь лет удаление составило 15 сантиметров, что, по земным меркам, немного, но в космическом масштабе может привести к катастрофе

По данным издания «Аргументы недели», исследователи уверены — то, что Земля удаляется от Солнца, может привести нашу планету к гибели. Отдаляясь от Солнца, Земля со временем займет место Марса, и к тому времени атмосфера нашей планеты кардинально изменится.

Именно постепенным удалением Земли от Солнца ученые объясняют участившиеся катаклизмы на планете, которые влияют на ее атмосферу.

Наталья Володина
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