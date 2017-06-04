Асад: Трамп «проглотил» большинство предвыборных обещаний

04:59 04 июня 2017 0

Лидер Сирии считает, что Трамп не является самостоятельным политическим игроком Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дональд Трамп «проглотил» свои предвыборные общения и никогда не сможет реализовать их на деле. По мнению Асада, глава Белого дома является лишь зависимым исполнителем решений американского истеблишмента.

«Глава Белого дома лишь играет отведенную ему роль и не является самостоятельной фигурой, принимающей решения. Трамп проглотил большинство своих предвыборных обещаний и взял курс, противоположный на 180 градусов тому, что обещал», — приводит слова Асада информагентство ТАСС.

Ранее президент США обвинил Асада в преступлениях против гражданского населения. В последнем докладе Госдепартамента США, сирийское руководство обвиняется в расправах над политическими противниками и сокрытии массовых убийств, напоминат Nation News.