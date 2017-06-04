Ученые нашли в космосе «вход» в параллельную Вселенную

08:39 04 июня 2017 0

Именно там еще на этапе зарождения наша Вселенная столкнулась с другой ФОТО: Pixabay

Группа ученых из Великобритании и США нашла доказательство возможного существования Вселенной, параллельной нашей. Данные исследования опубликованы на сайте университета Корнелла.

Ученые предположили, что своеобразным «входом» в параллельную Вселенную может быть так называемое «холодное пятно» — место, где концентрация галактик гораздо ниже, чем в других участках, сообщает телеканал 360.

По мнению исследователей, еще на этапе зарождения наша Вселенная именно в этом месте столкнулась с другой.