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04 июня 2017
03 июня 2017
13:31  04 июня 2017 0

Путин потрясен терактами в Великобритании. Он собирается написать Терезе Мэй

Медиа-форум
Владимир Путин выразил соболезнования британцамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава Российского государства осудил террористический акт, в результате которого шесть человек погибли и 48 пострадали. «Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, пишет «Газета.Ru».

В ночь на 4 июня в Лондоне произошли два теракта: трое террористов на микроавтобусе наехали на толпу людей на Лондонском мосту, а затем вышли на рынке Боро и начали с ножами нападать на прохожих. По данным полиции, шесть человек погибли, за помощью к врачам обратились около 50 человек.

Нина Калинина
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