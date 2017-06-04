13:31 04 июня 2017 0

Владимир Путин выразил соболезнования британцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне, сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава Российского государства осудил террористический акт, в результате которого шесть человек погибли и 48 пострадали. «Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ближайшее время Путин направит телеграмму соболезнований премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, пишет «Газета.Ru».

В ночь на 4 июня в Лондоне произошли два теракта: трое террористов на микроавтобусе наехали на толпу людей на Лондонском мосту, а затем вышли на рынке Боро и начали с ножами нападать на прохожих. По данным полиции, шесть человек погибли, за помощью к врачам обратились около 50 человек.