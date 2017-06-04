06:20 04 июня 2017 0

Взорванная петарда привела к массовым жертвам в Турине ФОТО: The Sun

В Италии массовый просмотр финала Лиги Чемпионов завершился трагедией. Из-за взрыва петарды в фан-зоне началась паника и давка, в результате которой пострадали более 600 человек.

Инцидент произошел на площади Сан-Карло в Турине, где вечером 3 июля собралось более 20 тысяч человек. Во время просмотра игры один из болельщиков взорвал петарду, крикнув, что это бомба. После чего испуганные люди начали разбегаться в разные стороны, сбивая с ног друг друга, сообщает «Интерфакс».



По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 600 человек, из пятеро находятся в критическом состоянии. Также в СМИ появилась информация о гибели маленького ребенка.

Напомним, что туринский «Ювентус» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:4 в финале Лиги Чемпионов, который проходил в столице Уэльса — Кардиффе.