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04 июня 2017
Главные новости Москвы
18:58  04 июня 2017 2

В России задержан очередной высокопоставленный чиновник. Владимирский губернатор говорит о провокации

Басманный суд. Избрание меры пресечения Улюкаеву Алексею. Москва, рука, взятка, улюкаев алексей, басманный суд
Чиновнице инкриминируют взятки на несколько миллионовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько задержана на 72 часа по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила губернатор региона Светлана Орлова.

«Она (Мазанько) задержана на 72 часа следователем, помещена в изолятор. Суд решение об аресте еще не принял, сделает это во вторник, 6 июня. Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн рублей», — цитирует владимирского губернатора «Газета.ру». При этом глава региона не верит, что обвинение имеет под собой основание. «Это все провокация. Никаких взяток она не брала», — заявила Орлова.

Мазанько курировала имущественные и земельные отношения, определение поставщиков и подрядчиков для государственных и муниципальных заказчиков, а также материально-техническое обеспечение деятельности администрации области. Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ, Мазанько подозревают в получении денег за содействие в получении контрактов на проведение ремонта в здании администрации области и поставку мебели.

Владимир Васин
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