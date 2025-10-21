Сенатор рассказала о возможности формирования пенсии школьниками

Начать копить на пенсию предложили со школьной скамьи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подростки в России могут начать формировать свою будущую пенсию с 14 лет, официально устроившись на работу с согласия родителей. Об этом рассказала член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.

«Школьники и учащиеся колледжей могут трудоустроиться еще до наступления совершеннолетия, с 14-летнего возраста. Такой ранний старт трудовой деятельности позволит молодым людям начать накапливать пенсионные баллы еще до достижения 18-летнего возраста», — сказала Косихина. Ее слова цитирует РИА Новости.

Для заключения трудового договора в этом возрасте потребуется согласие родителей и органов опеки. Самостоятельно подписывать контракт подростки смогут только с 16 лет.

Законодательство защищает несовершеннолетних от работы во вредных условиях и в сферах, которые могут негативно повлиять на их развитие. Для подростков установлены строгие ограничения по рабочему времени: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, с 16 до 18 лет — до 35 часов.