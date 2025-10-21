Логотип РИА URA.RU
Пострадавшим от падения обломков БПЛА в Батайске пообещали материальную помощь

21 октября 2025 в 07:18
Граждане Батайска смогут получить единовременную материальную помощь, заявил Кукин

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители Батайска, квартиры которых пострадали после падения обломков украинских БПЛА, получат материальную помощь. Об этом заявил глава города Валентин Кукин.

«Друзья, по ситуации в зоне чрезвычайной ситуации. Жители, чьи квартиры получили повреждения (Октябрьская 153, 118, Западное шоссе 17), могут получить единовременную материальную помощь», — заявил Кукин в своем telegram-канале.

Ранее поступала информация о нападении беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Тогда мэр Батайска призывал жителей не паниковать и не подходить к окнам. Также в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону пострадал мирный житель и несовершеннолетний.

