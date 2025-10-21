Пострадавшим от падения обломков БПЛА в Батайске пообещали материальную помощь
Граждане Батайска смогут получить единовременную материальную помощь, заявил Кукин
Жители Батайска, квартиры которых пострадали после падения обломков украинских БПЛА, получат материальную помощь. Об этом заявил глава города Валентин Кукин.
«Друзья, по ситуации в зоне чрезвычайной ситуации. Жители, чьи квартиры получили повреждения (Октябрьская 153, 118, Западное шоссе 17), могут получить единовременную материальную помощь», — заявил Кукин в своем telegram-канале.
Ранее поступала информация о нападении беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Тогда мэр Батайска призывал жителей не паниковать и не подходить к окнам. Также в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону пострадал мирный житель и несовершеннолетний.
