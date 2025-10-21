Выдача ипотеки в августе взлетела вдвое

Рынок переживает ипотечный бум Фото: Роман Наумов © URA.RU

Объем выданной ипотеки в России в августе удвоился по сравнению с показателями начала года. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«Объем ипотечных выдач в августе 2025 года вырос в два раза по сравнению с началом года. Этот рост связан с повышенным спросом на кредиты и сохранением увеличенных размеров возмещения банкам по программам „Семейной ипотеки“ и „Дальневосточной и Арктической ипотеки“. Также на динамику повлияло трехкратное снижение макропруденциальных надбавок по новым ипотечным кредитам», — отметили в ЦБ. Его данные приводят «Известия».

В настоящее время для кредитов на строящееся жилье с первоначальным взносом от 20% и долговой нагрузкой заемщика не выше 70% надбавки не установлены. На начало сентября общий объем ипотечных обязательств россиян достиг рекордных 19,7 трлн рублей.

