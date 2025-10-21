Выдача ипотеки в августе взлетела вдвое
Рынок переживает ипотечный бум
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Объем выданной ипотеки в России в августе удвоился по сравнению с показателями начала года. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
«Объем ипотечных выдач в августе 2025 года вырос в два раза по сравнению с началом года. Этот рост связан с повышенным спросом на кредиты и сохранением увеличенных размеров возмещения банкам по программам „Семейной ипотеки“ и „Дальневосточной и Арктической ипотеки“. Также на динамику повлияло трехкратное снижение макропруденциальных надбавок по новым ипотечным кредитам», — отметили в ЦБ. Его данные приводят «Известия».
В настоящее время для кредитов на строящееся жилье с первоначальным взносом от 20% и долговой нагрузкой заемщика не выше 70% надбавки не установлены. На начало сентября общий объем ипотечных обязательств россиян достиг рекордных 19,7 трлн рублей.
Ранее эксперты отмечали, что для получения ипотеки на вторичное жилье в 2025 году заемщику необходим доход не менее 136 тысяч рублей, а для новостроек — от 191 тысячи рублей. При этом средний размер ипотечного кредита на первичном рынке в августе достигал 5,7 миллиона рублей, что на 65% больше, чем два года назад. Требования для семейной ипотеки остаются мягче, что также влияет на рост спроса.
