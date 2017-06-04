{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
Главные новости Москвы
19:39  04 июня 2017 0

Обслуживание жилья, повышение пенсий и ответственность чиновников. Россияне озвучили вопросы к Путину

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир, жест рукой
Прямая линия с президентом состоится 15 июняФото: Владимир Андреев © URA.RU

Первые вопросы для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным появились на сайте проекта.

Как сообщает РИА «Новости», граждан интересуют проблемы жилья и коммунального обслуживания, возможности реновации жилья в регионах, экономическая обстановка в России. Также есть вопросы на темы труда, зарплаты и пособий, повышения пенсий, доступности турпоездок по стране. Кроме того, граждан беспокоит тема ответственности чиновников. Другие вопросы посвящены развитию спорта, образования, медицины, отмечает информагентство Nation News.

Ежегодная «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» состоится 15 июня. Глава государства будет общаться с россиянами в прямом эфире.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров