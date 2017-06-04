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04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
10:37  04 июня 2017 0

Кремль назвал дату прямой линии с Путиным

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Для президента это будет уже 15-я прямая линияФото: Владимир Андреев © URA.RU

Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ежегодная специальная программа «прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в 12.00 по московскому времени, сообщает RT. Увидеть ее можно будет на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», а также услышать в эфирах радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Жители России могут задать вопрос президенту, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо — специальное мобильное приложение, уточняет ТАСС. Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Марина Мотылева
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