Кремль назвал дату прямой линии с Путиным

10:37 04 июня 2017 0

Для президента это будет уже 15-я прямая линия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ежегодная специальная программа «прямая линия с Владимиром Путиным» начнется в 12.00 по московскому времени, сообщает RT. Увидеть ее можно будет на телеканалах «Первый», «Россия 1», «Россия 24», а также услышать в эфирах радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Жители России могут задать вопрос президенту, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт либо — специальное мобильное приложение, уточняет ТАСС. Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».